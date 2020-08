Ανακοίνωσε τον Γουίλιαν η Αρσεναλ! (vid)

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από την Τσέλσι, υπέγραψε το νέο συμβόλαιο του με τους «κανονιέρηδες», για την επόμενη τριετία, ενώ θα καρπώνεται 100.000 λίρες την εβδομάδα.

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος, μετά από 339 παιχνίδια, 63 γκολ και 62 ασίστ με τους «μπλε», ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή, ως ελεύθερος, στην Αρσεναλ.

New club. New colours. New beginnings.

Welcome to The Arsenal, @WillianBorges88! pic.twitter.com/B7Tl01BXLe

