Το συγκινητικό αντίο του Πέδρο στην Τσέλσι (pic)

Το 2015, ο Πέδρο πήγε στο Λονδίνο για την Τσέλσι και μέχρι σήμερα κατέγραψε περισσότερες από 200 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 43 τέρματα και 28 ασίστ. Η νέα σεζόν, θα βρει τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να αγωνίζεται με τη Ρόμα, καθώς το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση, για την μεταγραφή του.

Ο 33χρονος Ισπανός, μέσω των social media, έστειλε το δικό του συγκινητικό αντίο.

«Μετά από πέντε υπέροχα χρόνια, η θητεία μου στην Τσέλσι ολοκληρώνεται. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση, τους προπονητές και τους συμπαίκτες που είχα και φυσικά όλους τους φιλάθλους. Ευχαριστώ για την εμπειρία του να είσαι μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, της Τσέλσι. Ημουν πολύ χαρούμενος εδώ, ένιωθα σαν το σπίτι μου.

Ηταν χαρά και τιμή μου να παίζω γι' αυτόν τον σύλλογο και να κερδίζουμε τίτλους της Premier League, του FA Cup και του Europa League, καθώς και να αγωνίζομαι σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου. Εκανα τη σωστή επιλογή, παίρνω μαζί μου υπέροχες και αξέχαστες αναμνήσεις.

Λέω αντίο σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου και είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το επόμενο που θα ξεκινήσω. Ευχαριστώ και καλή τύχη για το μέλλον. Come on Blues!»

It’s been a pleasure and an honour. Thanks and good luck for the future. Come on Blues!!! #KTBFFH #CFC

Ha sido un placer y un honor. Gracias y mucha suerte en el futuro. Come on @ChelseaFC !!! pic.twitter.com/WH2XTG1URi

— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) August 9, 2020