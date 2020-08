Το μερίδιο που θα λάβει η Σίτι αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Σάντσο (pic)

Οι «κόκκινοι διάβολοι» συνεχίζουν τις συζητήσεις με την Ντόρτμουντ, για την μετακίνηση του Τζέιντον Σάντσο στο νησί για λογαριασμό τους. Βέβαια, την εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθεί και η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς της αναλογεί ένα μερίδιο, από την μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τους «Times», οι «πολίτες» θα αποκομίσουν περίπου 15 εκατομμύρια λίρες από την ενδεχόμενη πώληση του Σάντσο στη Γιουνάιτεντ, καθώς το 2017, όταν οι «Βεστφαλοί», είχαν αποκτήσει τον νεαρό άσο, η Σίτι έβαλε ρήτρα μεταπώλησης 15%.

Τα γερμανικά δημοσιεύματα, παρουσιάζουν τον Τζέιντον Σάντσο «κλεισμένο» στη Γιουνάιτεντ και μένει να δούμε, αν εν τέλει ολοκληρωθεί, αυτή η μεγάλη μεταγραφή, του καλοκαιριού.

Man City will get 15% from whatever Man Utd pays Dortmund for Jadon Sancho and that is why the Bundesliga side are reluctant in reducing their £120m prize tag because they want to be the biggest winner in the transaction. Man Utd are confident a deal will be agreed before Aug 10. pic.twitter.com/OsIHozxTyq

— Valar Morghulis #BBNaija (@tommy_viccetti) August 3, 2020