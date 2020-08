Η πρώτη φετινή μεταγραφή της Μάντσεστερ Σίτι είναι γεγονός.

Ο Φεράν Τόρες αποτελεί και επίσημα μέλος της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τους Πολίτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Βαλένθια έναντι 23 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιο του 20χρονου Ισπανού χαφ-εξτρέμ, ο οποίος προορίζεται για διάδοχος του Νταβίντ Σίλβα, θα έχει ισχύ μέχρι το 2025.

Αυτή είναι και η πρώτη από τις μεταγραφικές κινήσεις που ετοιμάζει η περσινή πρωταθλήτρια της Premier League, με τον Νατάν Άκε να αναμένεται να πάρει σειρά.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal

#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/hzCbdoRsxL

— Manchester City (@ManCity) August 4, 2020