Απλή, λιτή και απέριττη η νέα της φανέλα της Γιουνάιτεντ (pics & vid)

Οπως φαίνεται κι από το παρακάτω βίντεο, το σχέδιο της νέας φανέλας είναι απλό και λιτό, χωρίς να παρατηρούνται ιδιαίτερες πινελιές.

Το κόκκινο χρώμα όπως είναι λογικό κυριαρχεί, ενώ ξεχωρίζουν οι τρεις λευκές ρίγες στους ώμους και το άσπρο λόγκο της Adidas. Στην μεγαλύτερη επιφάνεια της φανέλας, υπάρχουν πολύ λεπτές μαύρες και κίτρινες ρίγες, που είναι οριζόντιες και καλύπτουν όλο το μήκος της φανέλας.

The devil is in the detail.

Presenting our new 2020/21 home shirt by @adidasfootball.#MUFC x #ReadyForSport

— Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020