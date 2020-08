Σύμφωνα, με τους «Times», η αγγλική ομοσπονδία, ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής βήξει... επίτηδες προς τον ρέφερι ή κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή εντός αγωνιστικού χώρου, τότε θα πρέπει να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ωστόσο, όταν οι παίκτες θα πανηγυρίζουν χωρίς να τηρούν αποστάσεις ή να φτύνουν, δεν προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος.

TIMES SPORT: If you cough you’re off. #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/R4CkRMRDlx

— Neil Henderson (@hendopolis) August 2, 2020