Η άγνωστη Χάρογκεϊτ έγινε “επαγγελματίας” στον 106ο χρόνο ζωής της (vid)

Είναι πολύ παλιό club. Μπορεί να είναι παντελώς άγνωστη, αλλά ιδρύθηκε το μακρινό 1914. Η Χάρογκεϊτ αγωνιζόταν σε όλη την ιστορία της στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και για πρώτη της φορά θα βρεθεί μαζί με τους “επαγγελματίες' της Αγγλίας.

Η Χάρογκεϊτ επικράτησε 3-1 της πιο διάσημης, Νοτς Κάουντι, στα play off ανόδου της National League και θα ακολουθήσει την πρωταθλήτρια, Μπάροου, στη League Two. Η ομάδα εδρεύει στην ομώνυμη πόλη των 75.000 κατοίκων και βρίσκεται στο Γιόρκασαϊρ, με το Λιντς να είναι η μεγαλύτερη κοντινή πόλη.

Harrogate Town were in the Northern Premier League Division 1 in 2002.

Now they’re in the Football League!

Fantastic achievement!pic.twitter.com/rfNIdt1jka

— Ollie Bayliss (@Ollie_Bayliss) August 2, 2020