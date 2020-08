Μετά από οκτώ χρόνια στην Μπόρνμουθ ο Χάουι αποτελεί παρελθόν

Ο 42χρονος τεχνικός, βρισκόταν στον πάγκο της Μπόρνμουθ τα τελευταία οκτώ χρόνια, ωστόσο οι δύο πλευρές γνωστοποίησαν το μεταξύ τους «διαζύγιο».

Ο Χάουι, κατάφερε όταν επέστρεψε στην Μπόρνμουθ το 2012, από την Μπέρνλι, να την ανεβάσει στην Premier League. Ωστόσο, μετά τη φετινή πορεία της ομάδας και τον υποβιβασμό της στην Championship, οδήγησαν τον προπονητή στην πόρτα της εξόδου.

Ετσι, μετά από 355 παιχνίδια, η διοίκηση ανακοίνωσε το τέλος του Εντι Χάουι.

Eddie Howe has left #afcb by mutual consent.

It's been an unbelievable journey, thank you so much for the memories Eddie https://t.co/SCVnCkbSpy

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 1, 2020