Οι πρωταθλητές Αγγλίας, μέσω των social media, έδωσαν στο φως της δημοσιότητας τις νέες εμφανίσεις για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η νέα φανέλα της Λίβερπουλ είναι στο ίδιο μοτίβο με τη φετινή, αλλά θα έχει κάποιες διαφοροποιήσεις σε λαιμό και μανίκια. Οπως φαίνεται κι από τις παρακάτω φωτογραφίες, το κόκκινο χρώμα διατηρήθηκε με τη διαφορά ότι φέτος δεν υπάρχουν οι ρίγες, ενώ θα έχει λαιμόκοψη και επίσης κάποιες ιδιαίτερες χρωματικές λεπτομέρειες στα μανίκια.

Μετά από πέντε χρόνια συνεργασίας με την NewBalance, η Nike είναι αυτή η οποία αναλαμβάνει να ντύνει τους «Reds» μέχρι το 2025.

What do you think about the new liverpool jersey?

Well for me i can't wait to rock it pic.twitter.com/RhQMY2Q9B7

— Odita Beat FM (@oditaofficial) July 31, 2020