Κλοπ: «Δεν με νοιάζει να είναι όλα καλά στη ζωή μου, έχω αποδεχθεί πως δεν είμαι τέλειος» (vid)

Ο Γερμανός προπονητής της Λίβερπουλ, μαζί με τον Άντι Ρόμπερτσον συμμετείχαν στην καμπάνια Heads Up για την πνευματική υγεία και όσα είπαν ήταν τρομερά ενδιαφέροντα ώστε να ωθήσουν τον κόσμο στην αναζήτηση βοήθειας και να μην κρατάει ο καθένας τις «μαύρες» σκέψεις μέσα του.

Ο Κλοπ, παρέδωσε ακόμα περισσότερα μαθήματα ζωής, λέγοντας:

«Μόνο όταν νομίζεις ότι είσαι τέλειος είναι δύσκολο ν' αποδεχθείς ότι δεν είμαστε τέλειοι. Έτσι θα γίνει η ζωή πιο εύκολη, με το να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είμαστε τέλειοι. Εγώ το έχω αποδεχθεί από καιρό...

Είχα μαύρες μέρες στην ζωή μου, κυρίως στο μεταίχμιο από την ποδοσφαιρική για την προπονητική μου καριέρα, όταν δεν μου έδιναν ευκαιρία να βρεθώ σε έναν πάγκο. Κοίταξα στον τραπεζικό μου λογαριασμό και είδα ότι τα χρήματα θα μου έφταναν για μια εβδομάδα, όχι για μια ζωή...

Δεν ήξερα τι θα έκανα στη ζωή μου αν δεν μπορούσα να πετύχω κάτι στο ποδόσφαιρο. Είμαι Χριστιανός, πιστεύω στον Θεό, δεν είναι τόσο σημαντικό να είναι πάντα τέλεια η ζωή μου γιατί ξέρω να αντιμετωπίζω καταστάσεις και ενδιαφέρομαι για τον κόσμο γύρω μου. Αν είναι καλά οι γύρω μου, είμαι κι εγώ καλά...

Όσο τα προβλήματα παραμένουν στο μυαλό μας, γίνονται δύσκολα τα πράγματα. Όταν τα κρατάς για τον εαυτό σου, δεν υπάρχει χώρος για λύσεις. Όταν μιλάς, φτιάχνεις χώρο για άλλα, νέα πράγματα στο μυαλό σου. Ο κόσμος πρέπει να αισθάνεται έξυπνος όταν ζητάει βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Το να χρειάζεσαι βοήθεια είναι έξυπνο, όχι αδυναμία».

“We have to make sure by talking, we make space for better things.”

“Using help in this area is smart, not weak.”

“If this reaches just one person, then it’s helped.”

