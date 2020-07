Τα «σπιρούνια» έστω και την ύστατη στιγμή κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στην 7άδα της Premier League και να βρεθούν στο επόμενο Europa League, τερματίζοντας γι' ακόμα μια χρονιά πάνω από την Άρσεναλ παρά το γεγονός πως είχαν τη χειρότερη συγκομιδή βαθμών των τελευταίων 11 ετών!

Το πρωί της Πέμπτης η λονδρέζικη ομάδα παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις της με τα μεγάλα ονόματα του ρόστερ να πρωταγωνιστούν στο εντυπωσιακό βίντεο και ν' αποπνέεται μια αίσθηση σταθερότητας και αποφασιστικότητας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο...

New season. Fresh look.

Introducing our 2020/21 @nikefootball home and away kits! #RaiseYourDare ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 30, 2020