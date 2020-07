Αυτή είναι η νέα και εντυπωσιακή μπάλα της Premier League (pics & vid)

Οπως μπορείτε να δείτε κι από τις παρακάτω φωτογραφίες, τα χρώματα που επικρατούν στη νέα μπάλα είναι άσπρο, μαύρο και κόκκινο, ενώ το εμβληματικό λογότυπο της Premier League είναι επίσης διακοσμημένο πάνω σε αυτήν.

Ουσιαστικά, πρόκειται για τη «ναυαρχίδα» του 2020 για την αμερικανική εταιρεία, που ονομάσθηκε «Nike Flight» και ... αντικαθιστά τη «Merlin», που παρουσιάστηκε το 2018 και, σύμφωνα με τους ειδικούς, είχε καλύτερο κράτημα και έλεγχο σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, ήταν ένας από τους πρώτους που κλώτσησε για πρώτη φορά τη νέα μπάλα.

If you’re under 16 and can recreate this sequence the new @nikefootball @premierleague ball is yours. Post your video with #MR10 and I’ll choose the winner tomorrow morning. Mums, dads make sure you post for your little ones pic.twitter.com/dkwcCJ078A

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) July 29, 2020