Προπονήθηκε με την Τσέλσι για πρώτη φορά ο Βέρνερ (pics & vids)

Αμέσως δουλειά έπιασε, ο 24χρονος επιθετικός, με τη νέα του ομάδα. Ο Τίμο Βέρνερ, κατέφθασε στο Λονδίνο την Κυριακή (26/07) και την Δευτέρα (28/07), φόρεσε τη φανέλα της Τσέλσι και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση.

Ενώ, οι συμπαίκτες του είχαν ρεπό, ο Γερμανός προπονήθηκε μόνος του, κάνοντας ασκήσεις για την φυσική του κατάσταση, ώστε να τεθεί στις υπηρεσίες του προπονητή του, για την επόμενη σεζόν.

Υπενθυμίζεται πως ο Βέρνερ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό του FA Cup κόντρα στην Αρσεναλ και στη ρεβάνς με την Μπάγερν Μονάχου για το Champions League, ωστόσο θα παρακολουθήσει από τις εξέδρες τις δύο αναμετρήσεις.

Η Τσέλσι, η οποία φαίνεται πως έχει μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, παλεύει για την απόκτηση και του Κάι Χάβερτς, από την Λεβερκούζεν, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Your first look at @TimoWerner in training!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 27, 2020