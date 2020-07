Ο Κλοπ ξύπνησε ξημερώματα τον Φέργκιουσον και εκείνος του έδωσε το βραβείο του (pic & vid)

Απολαυστικός όλη την σεζόν ο Γιούργκεν Κλοπ, απολαυστικός και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, όταν απένειμε στον Γερμανό προπονητή της Λίβερπουλ το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στην Premier League, το οποίο και φέρει το όνομα του Σκωτσέζου τεχνικού – θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Η προσωπικότητά σου εκτόξευσε όλο τον σύλλογο και θα σε συγχωρήσω που με ξύπνησες στις 3.30 το πρωί για να μου πεις ότι κατέκτησες το πρωτάθλημα» αποκάλυψε στο συγχαρητήριο μήνυμα του ο Σερ Άλεξ, ο οποίος εξήρε την δουλειά του Κλοπ και την εικόνα της Λίβερπουλ όλη την σεζόν.

Όσο για τον Κλοπ; Ο Γερμανός είπε ότι «ξέρω πως δεν είναι 100% πρέπον να το πω ως προπονητής της Λίβερπουλ, αλλά θαυμάζω τον Φέργκιουσον, για να μην πω ότι τον αγαπώ». Ο Κλοπ αποκάλυψε ότι ο Φέργκι ήταν ο πρώτος Βρετανός προπονητής που γνώρισε από κοντά και, μάλιστα, έφαγαν μαζί πρωινό.

«Δεν ξέρω αν το θυμάται, αλλά εγώ το θυμάμαι, γιατί για εμένα ήταν σαν να γνώριζα τον Πάπα. Ήταν καταπληκτικός και από την πρώτη στιγμή, ταιριάξαμε. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μια ημέρα θα κρατούσα το βραβείο που πήρε το όνομά του» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

