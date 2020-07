Βρέθηκε στη Λίβερπουλ για έξι δύσκολα και υπέροχα χρόνια. Και ως πρωταθλητή η ομάδα τον άφησε ελεύθερο, καθώς είχε τιμήσει τη φανέλα της (178 συμμ./ 22 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις). Οι σοβαροί τραυματισμοί όμως άφησαν πίσω τον Ανταμ Λαλάνα και αφού οι Reds τον αποχαιρέτησαν όπως του άρμοζε, έφτασε η ώρα για τον τέταρτο σταθμό της καριέρας του.

'I'm honoured to have been a part of Liverpool FC'

As he prepares to bid farewell after six successful years on Merseyside, we sat down with Adam Lallana to reflect back on his time with the Reds.

An incredibly passionate and emotional interview #YNWA

