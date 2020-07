Ο Κιν δεν πίστευε τους πανηγυρισμούς της Βίλα και ο Ρίτσαρντς λύθηκε στα γέλια! (vid)

Ο Ρόι Κιν, ως συνήθως σκληρός και δίχως να μασάει τα λόγια του, δεν μπορούσε να διανοηθεί τους πανηγυρισμούς των «χωριατών» στ' αποδυτήρια του Ολυμπιακού Σταδίου του Λονδίνου μετά το 1-1 με τη Γουέστ Χαμ που σήμανε την παραμονή της ομάδας του Σμιθ στην κατηγορία.

Από την άλλη, το πιο δυνατό και φανταχτερό χαμόγελο του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Μίκα Ρίτσαρντς, γέλασε δυνατά, όπως το συνηθίζει, προκαλώντας το γέλιο όλων!

Δείτε το εκπληκτικό βίντεο:

Roy Keane wasn't happy with the Aston Villa squad celebrating staying in the Premier League

@footballdaily pic.twitter.com/WEad14odS5

