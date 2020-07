Χιτσλσπέργκερ: «Συμπαίκτες μου δεν άλλαζαν στ' αποδυτήρια αν υπήρχε gay ποδοσφαιριστής»!

Ο Τόμας Χιτσλσπέργκερ είχε βρει τη δύναμη να δηλώσει δημόσια πως είναι gay, όταν πλέον είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση λόγω και των τραυματισμών που δεν του επέτρεπαν να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο με την άνεση που θα ήθελε και που θα είχε αν δεν αντιμετώπιζε τόσα προβλήματα.

Διαβάζοντας τις δηλώσεις των Ριτσάρλισον και Ντιν από την Έβερτον, με τους ποδοσφαιριστές να τονίζουν ότι η γενικότερη αντιμετώπιση του αθλήματος προς τους παίκτες με διαφορετική σεξουαλική προτίμηση πρέπει ν' αλλάξει και να μην μένει στην 100ετίας νοοτροπία, ο παλαίμαχος χαφ έγραψε:

«Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ακόμα θυμάμαι στις δικές μου μέρες στο ποδόσφαιρο που συμπαίκτες μου έλεγαν ότι δεν ήθελαν καν να αλλάξουν ρούχα, πόσω μάλλον να κάνουν ντους, όταν υπήρχαν gay ποδοσφαιριστές στ' αποδυτήρια μαζί τους»!

That’s encouraging. I can still remember the days when teammates of mine said they wouldn’t get changed (not to mention shower) in the same changing room as a gay teammate! https://t.co/F8sNHxs1Wg

— Thomas Hitzlsperger (@ThomasHitz) July 25, 2020