Έχοντας παίξει πολύ μικρό ρόλο στη φετινή πορεία μέχρι την κατάκτηση του τίτλου και την επιστροφή στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 30 χρόνια, όντας όμως ο σκόρερ καθοριστικού γκολ στο «Ολντ Τράφορντ» τους πρώτους μήνες της φετινής σεζόν, ο Άνταμ Λαλάνα αποχωρεί από τη Λίβερπουλ ως Πρωταθλητής, κλείνοντας την 6ετή θητεία του με τον καλύτερο τρόπο.

«Προφανώς υπάρχει λύπη... Πέρασαν έξι χρόνια πολύ γρήγορα. Δεν απέκτησα μόνο φίλους εδώ, αλλά μια παντοτινή οικογένεια. Αυτό είναι το λυπηρό, όχι γιατί αφήνω τη Λίβερπουλ από τη στιγμή που είμαι και απεγνωσμένος για μια νέα πρόκληση, αλλά γιατί αφήνω πίσω τις σχέσεις που έφτιαξα και το ότι δεν θα βλέπω πλέον αυτά τα άτομα με τα οποία πάλευα μαζί ή πάλευα για εκείνους. Είμαι όμως ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση» είπε στο επίσημο κανάλι της Λίβερπουλ.

Όταν η κουβέντα πήγε στον κολλητό του, Τζόρνταν Χέντερσον, με τον οποίο πέρασαν τα πάντα μαζί, ο ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να πάρει μια ανάσα έχοντας συγκινηθεί τρομερά και ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν ήμασταν σε όλη τη διαδρομή μαζί... Ήμουν πάντοτε δίπλα του στα δύσκολα... Στις μαύρες του... Τους τραυματισμούς του... Ήταν κι εκείνος στο δικό μου πλευρό. Είναι μια μόνιμη μάχη για τους παίκτες της Premier League γιατί σε μια ποδοσφαιρική καριέρα πάντα ψάχνεις απαντήσεις, προσπαθείς περισσότερο και τίποτα δεν σου εγγυάται ότι θα είσαι πάντοτε υγιής. Απλά δουλεύεις και συνεχίζεις.

Ήταν ένα πρωινό που πηγαίναμε μαζί στην προπόνηση, μετά από μια ήττα με τη Σεβίλλη. Ήταν 3-3 για την ακρίβεια, όμως το αισθανθήκαμε σαν ήττα. Ήθελε να με πάρει από το σπίτι και ήθελε να μιλήσουμε... Ως αρχηγός που ήταν ανέλαβε την ευθύνη για όλα. Μου έλεγε “δεν γίνεται να επιτρέπω τέτοιο πράγμα”. Του έλεγα ότι είναι τρελός που το σκεφτόταν έτσι και είναι κάτι για το οποίο έφταιγε όλη η ομάδα. Δείχνει τον χαρακτήρα του και πόσο υπεύθυνος θέλει να είναι για τον σύλλογο στα άσχημα, όχι στα καλά. Γι' αυτό του αξίζει περισσότερο από κάθε άλλον να είναι ο αρχηγός της Λίβερπουλ και να κρατάει τα τρόπαια σε μια σεζόν. Κανείς δεν θα του το πάρει μακριά αυτό...».

'I'm honoured to have been a part of Liverpool FC'

As he prepares to bid farewell after six successful years on Merseyside, we sat down with Adam Lallana to reflect back on his time with the Reds.

An incredibly passionate and emotional interview #YNWA

— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 24, 2020