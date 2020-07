Ο Ολλανδός στόπερ παρακολουθούσε τη φάση από τα μετόπισθεν όπου έπρεπε να βρίσκεται για να σταματήσει μια πιθανή αντεπίθεση από τους «μπλε» στο ματς της περασμένης Τετάρτης στο «Άνφιλντ».

Μόνο που το μοναδικό σπριντ που έπρεπε να κάνει, ήταν αυτό του πανηγυρισμού για να φτάσει στους συμπαίκτες του.

Μάλιστα, έχοντας σωστή οπτική γωνία για την πορεία της μπάλας, σήκωσε τα χέρια προτού η εκτέλεση καταλήξει στα δίχτυα του Κέπα κι έπειτα κοίταξε ψηλά στον ουρανό, ανυπομονώντας κι εκείνος για την φιέστα...

Virgil already knew Trent’s was in pic.twitter.com/trmtFnSNyF

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) July 24, 2020