Η βράβευση του Τζόρνταν Χέντερσον ως του κορυφαίου παίκτη της σεζόν από την Ένωση Συντακτών της Αγγλίας ακολούθησε των δηλώσεων που έκανε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, για εύνοια των παικτών της Λίβερπουλ στα ατομικά βραβεία των τελευταίων χρόνων.

Αναμενόμενα, τα όσα είπε ο Καταλανός τεχνικός δεν πέρασαν απαρατήρητα και ο Γκάρι Λίνεκερ έσπευσε να τον... βάλει στη θέση του.

Ο παλαίμαχος στράικερ και τηλεσχολιαστής του «BBC» σχολίασε καυστικά μία από τις ατάκες στο twitter, χαρακτηρίζοντας ανόητο το σκεπτικό του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι.

«Την περασμένη σεζόν νικητής ήταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ. Αυτοί που διακρίνουν συχνά μεροληψία σε βάρος της ομάδας τους, μεροληπτούν από μόνοι τους. Δεν υπάρχει ατζέντα στα ποδοσφαιρικά βραβεία, είτε είναι η Ένωση Παικτών, είτε η Ένωση Συντακτών. Πρόκειται για εκατοντάδες δημοσιογράφους ή εκατοντάδες ποδοσφαιριστές, που ο καθένας καταθέτει την μοναδική ψήφο του σύμφωνα με την επιλογή που προτιμούν. Είναι ανόητο να λέγεται οτιδήποτε διαφορετικό».

People who frequently see bias against their team are biased.

There are no agendas to football awards, whether it’s @PFA or @theofficialfwa. It’s either hundreds of journalists or hundreds of footballers each casting a single vote of their preferred choice. To suggest otherwise is silly.

— Gary Lineker (@GaryLineker) July 24, 2020