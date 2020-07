«Τι έχουμε εδώ; Απλά έναν παίκτη που έχει πάρει τρία πρωταθλήματα Premier League, ένα Champions League, ένα πρωτάθλημα LaLiga κι ένα Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Τον Γιάγια Τουρέ. Και φόρεσε τη φανέλα της Λέιτον Όριεντ το πρωί»!

Αυτά τα λόγια περιελάμβανε η ανάρτηση της ομάδας στα social media το πρωί της Παρασκευής για τον Ιβοριανό, ο οποίος επέλεξε να γυμναστεί και να το κάνει σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, δίχως να μπορεί να μαντέψει κανείς τις σκέψεις του. Αν υπάρχουν τέτοιες, αναφορικά με μια επιστροφή έκπληξη...

Ο Τουρέ μετά το δεύτερο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό που δεν ήταν όσο επιτυχημένο θα το είχαν σκεφτεί οι άνθρωποι των Πειραιωτών, πέρασε για λίγο από την QD Huanghai στην Κίνα και από εκεί αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2020...

