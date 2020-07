Γκουαρδιόλα: «Πάντα πηγαίνει στη Λίβερπουλ το βραβείο του κορυφαίου παίκτη...» (aud)

Ο Καταλανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έδειξε πως δεν περιμένει από κάποιον δικό του ποδοσφαιριστή να διακριθεί από την διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος ως ο καλύτερος της φετινής αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώνεται το απόγευμα της Κυριακής, 26 Ιουλίου.

«Το βραβείο του καλύτερου παίκτη ανήκει στη Λίβερπουλ. Πάντα εκεί θα πηγαίνει.

Εδώ το πήραν όταν εμείς είχαμε κατακτήσει το πρωτάθλημα, τώρα είναι εκείνοι Πρωταθλητές οπότε θα πάει σε δικό τους παίκτη» είπε ο Πεπ...

To 2019 κορυφαίος αναδείχθηκε ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ με την εξαιρετική χρονιά που έκανε με τη Λίβερπουλ, ενώ, ο Ραχίμ Στέρλινγκ πήρε το βραβείο του κορυφαίου από την Ένωση Συντακτών Ποδοσφαίρου...

Pep Guardiola speaking to @BBCRMsport:

“The winner will be from Liverpool. When we won the Premier League the Liverpool players won."pic.twitter.com/MJVH47ioTk

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) July 24, 2020