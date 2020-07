Οι «μπλε» ηττήθηκαν 5-3 από την Πρωταθλήτρια Λίβερπουλ τη βραδιά που η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έκανε τη φιέστα για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος έπειτα από το 1990.

Με τον Κρίστιαν Πούλισικ στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο μέρος, οι Λονδρέζοι έδειχναν ικανοί να πάρουν κάτι από το ματς φτάνοντας σε σημείο να μειώσουν σε 4-3, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν.

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Κόβασιτς έπεσε και πήρε τη μπάλα από τον Μανέ, ο ρέφερι έδωσε φάουλ, είπε στον χαφ της Τσέλσι πως «όντως βρήκες μπάλα», αλλά παρ' όλα αυτά έστησε τη μπάλα έξω από την περιοχή του Κέπα, με τον Αλεξάντερ - Άρνολντ να σκοράρει.

No way he said you won the ball and still gave the free kick pic.twitter.com/p5kaD7N4k4

— Jack (@Jack_Forbes11) July 23, 2020