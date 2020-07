Η Μπέρμιγχαμ απέσυρε τη φανέλα του 17χρονου Μπέλινγκχαμ μετά τη μεταγραφή στη Ντόρτμουντ! (pic)

Η μεταγραφή στη Μπορούσια Ντόρτμουντ αντί 23 εκατ. ευρώ ήταν μόλις η κορυφή του... παγόβουνου για τα απίθανα ορόσημα που συναντά στην πρώιμη καριέρα του ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Ο νεαρός μέσος έγινε ο ακριβότερος 17χρονος στον πλανήτη μετά την πώληση από τη Μπέρμιγχαμ και πλέον, απολαμβάνει και ιδιαίτερη θέση στο πάνθεον του συλλόγου που τον ανέθρεψε ποδοσφαιρικά, από την ηλικία των 8 χρόνων.

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός πως εντάχθηκε στην πρώτη ομάδα στις αρχές της φετινής σεζόν, παίρνοντας τον αριθμό «22», η διοίκηση του κλαμπ πήρε την απόφαση να αποσύρει τη φανέλα του, σε μια κίνηση με την οποία θέλει να εμπνεύσει τις νέες γενιές παικτών που θα πάρουν την ευκαιρία τους στον σύλλογο.

Σημειώνεται ότι ο Μπέλινγκχαμ φέτος αγωνίστηκε σε 44 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 4 τέρματα και 3 ασίστ.

Birmingham City will retire the number 22 shirt following Jude Bellingham's transfer to Borussia Dortmund.

pic.twitter.com/N59DinN6IQ

— Birmingham City News (@BCFC_News) July 23, 2020