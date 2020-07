Ο Άγγλος τεχνικός των «μπλε» ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Γερμανό τεχνικό των Πρωταθλητών Αγγλίας και Ευρώπης, αντάλλαξαν κουβέντες και ο Λάμπαρντ δεν κρατήθηκε με αποτέλεσμα να του... δώσει και την γνωστή ευχή.

Το θέμα είναι πως ο Πεπ Λίντερς, βοηθός του Κλοπ, αντέδρασε και μίλησε προς τον «Φράνκι» με αποτέλεσμα εκείνος να εκνευριστεί ακόμα περισσότερο. Ο κόουτς της Λίβερπουλ δεν του απαντούσε σε όλα έλεγε, ωστόσο, άκουσε τον Λάμπαρντ να του φωνάζει: «Πες τους στον πάγκο να καθίσουν κάτω και να έχουν σεβασμό».

Λίγο μετά το παιχνίδι, ο προπονητής της Τσέλσι θέλησε να πει μπροστά στις κάμερες:

«Υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή, ναι μεν παραδεχόμαστε όλοι την υπεροχή της Λίβερπουλ και μπράβο της που κατέκτησε τον τίτλο, όμως, ας μη γίνονται αλαζόνες».

Fair to say that Frank Lampard wasn't happy with the Liverpool bench last night

"There's a fine line between winning & when you've won the league. Don't get too arrogant with it."

@footballdaily pic.twitter.com/LXU6NssG3Q

— Footy Accumulators (@FootyAccums) July 23, 2020