Ο Μίλνερ ήταν μαζί με τον Άνταμ Λαλάνα στο ειδικό stage όπου έγινε η απονομή του τίτλου στη Λίβερπουλ, η οποία επέστρεψε στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια.

Βλέποντας το τρόπαιο με τις κόκκινες κορδέλες, είπε: «Πρώτη φορά που μου αρέσει η κόκκινη κορδέλα. Στο παρελθόν μόνο τη Γιουνάιτεντ έβλεπα... Τους μ@λ@κες...»!

Λίβερπουλ: Τρέλα έξω από το «Άνφιλντ»! (vid)

James Milner “First time I ever wanted a red ribbon. It’s always been United before. F*cking w*nkers” pic.twitter.com/hKBYkLHJDd

