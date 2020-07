Η Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη αν και πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της αγωνιστικής περιόδου στις θέσεις που οδηγούν στο μίνι-πρωτάθλημα για την τρίτη και τελευταία θέση της ανόδου στην Premier League, κατάφερε να τα κάνει μαντάρα στο φινάλε και να τερματίσει 7η!

Η Σουόνσι επιβλήθηκε 4-1 της Ρέντινγκ γνωρίζοντας πριν από την τελευταία αγωνιστική ότι έπρεπε εκείνη να πάρει νίκη, παράλληλα να ηττηθεί η Νότιγχαμ από την αδιάφορη Στόουκ και να καλυφθεί μεταξύ τους διαφορά πέντε τερμάτων για να υπερέχουν οι «κύκνοι» στην ισοβαθμία.

Όλα αυτά έγιναν κατά γράμμα, η Φόρεστ τερμάτισε 7η χάνοντας την τελευταία στιγμή την είσοδο στα playoffs με την βαρύτατη ήττα και την ευρεία νίκη που πήρε η Σουόνσι κυνηγώντας με μανία τα γκολ στο δικό της ματς απέναντι στην Ρέντινγκ.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη ανακοίνωσε και το διαζύγιο με τον Σαμπρί Λαμουσί έπειτα από την τρομερά κακή έκβαση και της φετινής σεζόν...

Club statement.

Sabri Lamouchi has been relieved from his contract as the manager of Nottingham Forest Football Club.#NFFC pic.twitter.com/QuHWSUqP56

— Nottingham Forest FC (@lNlFFC) July 22, 2020