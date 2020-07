Οι «κανονιέρηδες» άφησαν μια μέρα να ηρεμήσει η κατάσταση μετά το κάκιστο αποτέλεσμα στο Μπέρμιγχαμ με την ήττα (1-0) από την Άστον Βίλα και τον δεδομένο τερματισμό εκτός της ευρωπαϊκής 7άδας της βαθμολογίας.

Το πρωί της Πέμπτης παρουσίασαν τη νέα φανέλα για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, με τον Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ να συμμετέχει κανονικά στη φωτογράφηση με τον κολλητό του, Αλεξάντρ Λακαζέτ αλλά και τον Νταβίντ Λουίζ.

Όσο για το σχέδιο στη φανέλα, είναι εμπνευσμένο από το μακρινό παρελθόν όταν τότε η ομάδα φορούσε κάτι αντίστοιχο από το 1936 έως το 1949.

Παράλληλα, έχει επιρροή και από τους διαδρόμους του East Stand...

Arsenal’s new home kit has officially been unveiled. pic.twitter.com/mYF4dXrNlE

— SPORTbible (@sportbible) July 23, 2020