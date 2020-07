Ο 17χρονος μέσος που με τα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ έγινε ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στην ηλικία του, ετοιμάζεται πλέον για νέες περιπέτειες στην Bundesliga και τη Ντόρτμουντ.

Το βράδυ της Τετάρτης έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπέρμιγχαμ στην οποία έμαθε το ποδόσφαιρο και με την οποία κατάφερε να φτάσει στο ανδρικό επίπεδο και να διακριθεί.

Στο φινάλε, έβαλε τα κλάματα και χρειάστηκε μια αγκαλιά, αφού ο αποχωρισμός από τους «μπλε», όσο κι αν είναι για καλό, του έκατσε βαρύς...

Jude Bellingham in tears during his final game for Birmingham City pic.twitter.com/PFTOI2WS2C

— Football Daily (@footballdaily) July 22, 2020