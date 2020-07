Ο «Φαραώ» έγινε ο πρώτος Αιγύπτιος ποδοσφαιριστής που κατακτά το πρωτάθλημα της Premier League στα χρονικά και φυσικά το χαμόγελό του δεν έφυγε στιγμή από τα χείλη του.

Έχοντας βρεθεί στο σημείο όπου άπαντες έδιναν συνεντεύξεις από απόσταση, ο Σαλάχ είχε βγάλει το μετάλλιό του και ρωτούσε ποιος θα ήθελε να το δει ή να το κρατήσει για λίγο, μοιράζοντας έτσι την τεράστια χαρά του!

Λίβερπουλ: Το τρελό πάρτι στα αποδυτήρια και η υπόσχεση του Κλοπ (vids)

Η φιέστα της πρωταθλήτριας Λίβερπουλ! (vid&pics)

Δείτε το βίντεο:

Congrats to @MoSalah - the first ever Egyptian Premier League winner! #beINPL #LFCchampions HD11 pic.twitter.com/BkmFOjhejk

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 22, 2020