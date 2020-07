Η Λιντς έκανε φιέστα τίτλου με... ανοιχτό λεωφορείο! (vids)

Η πλήρης αντίθεση. Αρχικά, η Λιντς προέτρεψε τους φιλάθλους της να μην μαζευτούν στα περίχωρα του «Έλαντ Ρόουντ» για να γιορτάσουν, έστω και απ' έξω, την απονομή του τίτλου της πρωταθλήτριας της Championship στην ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα, η οποία επέστρεψε στην Premier League ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Μετά το 4-0 επί της Τσάρλτον και την απονομή, σε μια δραματική τελευταία αγωνιστική με αποκλεισμό – σοκ της Νότιγχαμ Φόρεστ από τα play-off και η άνοδο της Γουέστ Μπρομ, προπονητής και παίκτες ανέβηκαν σε ένα (ακίνητο) ανοιχτό λεωφορείο έξω από το γήπεδο, όπου γιόρτασαν για λίγη ώρα με τον κόσμο, προτρέποντας τον να επιστρέψει σπίτι του.

#LepersAbroad | 4 goals. 93 points. 1 Promotion. Leeds beat Charlton on the final day of the season and Bielsa lifts his 5th career trophy. You just love to see it. pic.twitter.com/5nPwLqPtwU — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) July 22, 2020

Ο σύλλογος εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία εξήγησε ότι το έκανε αφού συμβουλεύτηκε τις Αρχές της πόλης, προκειμένου ο κόσμος να δει τους ήρωες του και να... διαλυθεί ήσυχα και μια ώρα αρχύτερα. Όπως και τελικά έγινε, δηλαδή...

Leeds United on an open top bus outside the stadium.#lufc pic.twitter.com/piyij4cilf — Graham Smyth (@GrahamSmyth) July 22, 2020