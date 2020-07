Λίβερπουλ: Το τρελό πάρτι στα αποδυτήρια και η υπόσχεση του Κλοπ (vids)

Ο Γιούργκεν Κλοπ και οι παίκτες της Λίβερπουλ απόλαυσαν σαν μικρά παιδιά την απονομή του τροπαίου των πρωταθλητών Αγγλίας μετά το 5-3 επί της Τσέλσι. Από την φιέστα τίτλου, όμως, έλειπε το πιο σημαντικό: Η ψυχή της ομάδας, ο κόσμος της.

«Πρέπει να γιορτάσουμε όλοι. Πιείτε όσο θέλετε, αλλά πρέπει να ετοιμαστείτε για ένα πάρτι όταν αυτός ο γαμ@@@@@@ ιός θα έχει φύγει. Τότε θα κάνουμε ένα πάρτι όλοι μαζί. Φροντίστε να είστε έτοιμοι τότε» προ(σ)κάλεσε τους φίλους της ομάδας ο Κλοπ, ο οποίος γιόρτασε με τους παίκτες στα αποδυτήρια, όπως έκαναν άλλωστε και οι φίλαθλοι στους δρόμους του Λίβερπουλ. Υπομονή, θα έρθει και η στιγμή που θα ανταμώσετε όλοι μαζί...

Reds around the world, are you ready for this video?? WE FEEL YOU RIGHT HERE WITH US!! @premierleague CAMPEONES! #ADR13N pic.twitter.com/6nndZsFYmk

— Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) July 22, 2020