Ο Αργεντινός που πλέον λατρεύεται σαν Θεός στο Λιντς, γνώρισε την αποθέωση και έξω από το Pride Park όπου τα «παγώνια» κέρδισαν το guard of honour και επικράτησαν με το τελικό 3-1 της Ντέρμπι Κάουντι το μεσημέρι της Κυριακής.

Αποχωρώντας από το γήπεδο, ο Μπιέλσα αντίκρισε μια οπαδό με κινητικά προβλήματα, σταμάτησε το αυτοκίνητό του και την πλησίασε για να της δώσει μια αγκαλιά και να πανηγυρίσουν για λίγο μαζί, μετά το πρωτάθλημα και την άνοδο της Λιντς στην Premier League.

#Bielsa jumps out of his car leaving Pride Park to greet a disabled #LUFC fan pic.twitter.com/fHZkWRpySo

— Martin Stott (@martinstott) July 19, 2020