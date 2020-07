Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ το βράδυ της προσεχούς Τετάρτης λίγο μετά το παιχνίδι με την Τσέλσι, θα παραλάβει από τα χέρια του Κένι Νταλγκλίς το τρόπαιο της Premier League, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια.

Στο «Άνφιλντ» οι ετοιμασίες για την βραδιά που θα μείνει στην ιστορία συνεχίζονται, αν και ο κόσμος θα το παρακολουθήσει όλο αυτό από το σπίτι, με την ελπίδα να μην υπάρξει συνωστισμός έξω από το γήπεδο...

Ο Τζόρνταν Χέντερσον θα παραλάβει το τρόπαιο από τα χέρια του King Kenny σε μια ιδιαίτερη φιέστα και στο γήπεδο των «κόκκινων» υπάρχουν πυρετώσεις ετοιμασίες...

The podium in the Kop End is almost ready for Liverpool's trophy lift on Wednesday. Incredible planning has gone into the trophy lift with input from the players and Klopp. Over a million pound will be spent on the event which includes a sensational pyrotechnic display #LFC pic.twitter.com/Qr0UR4PO7N

— The Firm (@TheFirmBL) July 17, 2020