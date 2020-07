Ο Ράσφορντ συνεχάρη τη Λιντς και τον έκραξαν οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ (pic)

Μέσω του προσωπικού του προφίλ, στο Twitter, ο Μάρκους Ράσφορντ συνεχάρη το συγκρότημα του Μαρσέλο Μπιέλσα, για την επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, η κίνηση του, όπως φάνηκε δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, οι οποίοι σχολίασαν με άσεμνο τρόπο κάτω από το ποστ, του 22χρονου επιθετικού των «κόκκινων διαβόλων».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, λγα λεπτά, μετά τη δημοσίευση, ο νεαρός φορ, να διαγράψει την ανάρτηση, την οποία έκανε στο Twitter.

Marcus Rashford deleted this tweet after getting abuse from Manchester United fans, what are your thoughts on it? pic.twitter.com/5inPSbyr6L

— 360Sources (@360Sources) July 18, 2020