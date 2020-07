Ο «Τζέιμι Λάνιστερ» έστειλε το δικό του συγκινητικό μήνυμα προς τον Μπιέλσα για την άνοδο της Λιντς (vid)

Ο Νικολάι Κόστερ-Βαλντάο, έχει δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι είναι φανατικός οπαδός της Λιντς.

Ακόμα και όταν πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Game of Thrones», τον είχαν ρωτήσει για το ποιος θα κάτσει τελικά, στον «Σιδηρούν θρόνο» και ο ίδιος είχε απαντήσει χαρακτηριστικά:

«Είναι ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας Λιντς που ξέρει από Βορρά, στην Αγγλία όπου εργάζεται, και έρχεται ξαφνικά για να μεταμορφώσει με έναν μαγικό τρόπο τον κόσμο προς το καλύτερο. Όταν όλα είναι χαμένα, μεταμορφώνει τον Βορρά σε έναν πανέμορφο παράδεισο».

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα, μπορεί να μην έκατσε τελικά στον «Σιδηρούν θρόνο», ωστόσο είναι ο άνθρωπος ο οποίος οδήγησε την Λιντς, στα μεγάλα σαλόνια της Premier League, μετά από 16 χρόνια απουσίας. Ο «Τζέιμι Λάνιστερ», μέσω ενός... ανατριχιαστικού βίντεο, έστειλε τα συγχαρητήρια στον 64χρονο Αργεντινό προπονητή, ενώ παράλληλα μίλησε και για το πως βίωσε όλο αυτό το διάστημα που η αγαπημένη του ομάδα βρισκόταν μακριά από τη φυσική της θέση.

«Μαρσέλο πέρασαν αρκετά χρόνια, όλα τώρα είναι διαφορετικά από την ημέρα που υποβιβαστήκαμε. 16 ολόκληρα χρόνια», αναφέρει αρχικά για να κλείσει με το μήνυμα: «Μαρσέλο σε αγαπάμε».

Απολαύστε το...

Marcelo Bielsa, Leeds fans love you more than you will ever know…#lufc pic.twitter.com/hqlcSHoJZL

— BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2020