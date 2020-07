Οι «κόκκινοι διάβολοι» γι' ακόμα ένα ματς χρειάστηκαν την σημαντικότατη συμβολή των δύο ποδοσφαιριστών για να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Κρίσταλ Πάλας με το τελικό 2-0 στο Selhurst Park και να συνεχίσουν την επιχείρηση διεκδίκησης μιας θέσης στην πρώτη τετράδα.

Οι Ράσφορντ και Μαρσιάλ πέτυχαν από ένα γκολ, ο Γάλλος επιθετικός σκόραρε από ασίστ του Άγγλου παρτενέρ του και οι δυο τους, έχουν καταφέρει η μεταξύ τους συνεργασία να αποφέρει φέτος εφτά τέρματα στην ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στην Premier League.

Ποτέ ξανά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη σύγχρονη μορφή του πρωταθλήματος δεν είχε ένα δίδυμο να παράγει σε τέτοιο βαθμό και να συνεισφέρει στο σκοράρισμα σε μια αγωνιστική περίοδο!

7 - Anthony Martial and Marcus Rashford have now assisted one another a combined seven times in this season's Premier League, the most of any pairing in a single season for @ManUtd in the competition. Wavelength. pic.twitter.com/s0uZRIYJZK

— OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2020