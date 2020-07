Ο Μαροκινός εξτρέμ, σε αρκετά παιχνίδια θα έχει πίσω του τον Άγγλο φουλ μπακ, είτε από την δεξιά πτέρυγα, είτε από την αριστερή.

Για τον λόγο αυτό, ο Τζέιμς τον πλησίασε και προσπάθησε να δημιουργήσουν από τώρα μια σχέση που θα τους βοηθήσει και στο γήπεδο με τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ζίγιεχ, πάντως, δεν χρειάστηκε καθόλου χρόνο προσαρμογής ή δουλειάς στη φυσική κατάσταση. Έκανε την πρώτη του ατομική προπόνηση το περασμένο Σάββατο και την Πέμπτη μπήκε κανονικά με τους υπόλοιπους.

Ζίγιεχ: «Θαύμαζα την Τσέλσι από τότε που έπαιζαν οι Ντρογκμπά, Λάμπαρντ και Τέρι»

on Ziyech in his first group session! pic.twitter.com/1740DATBee

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 17, 2020