Ο Έντερσον είναι από τους τερματοφύλακες που ξέρει ότι πρέπει να δουλέψει πολύ και τα πόδια του και να μπορεί να στείλει τη μπάλα ακριβώς εκεί που πρέπει για να βοηθήσει στις επιθέσεις της ομάδας του.

Το απέδειξε γι' ακόμα μια φορά στη νίκη (2-1) της Μάντσεστερ Σίτι επί της Μπόρνμουθ το βράδυ της Τετάρτης.

Μπλοκάροντας τη μπάλα και έχοντας τη δυνατότητα να την πετάξει γρήγορα μπροστά, όχι απλά το έκανε ψάχνοντας τον κενό χώρο, αλλά την έστειλε ανάμεσα από τρεις αμυντικούς στην πορεία του Ζέσους δίχως να τον βγάλει καθόλου εκτός τροχιάς!

Ederson is legitimately a better passer of the ball than 96% of the Premier League’s outfield players.

