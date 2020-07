Ο Ζιρού πέτυχε το μοναδικό γκολ των «μπλε» στο ματς απέναντι στα υποβιβασμένα «καναρίνια» και η ομάδα του Λάμπαρντ διατηρεί τον έλεγχο για μια θέση στην 4άδα της φετινής Premier League.

Στον διάδρομο των αποδυτηρίων λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Τρίτης, οι δύο ποδοσφαιριστές τα έλεγαν μεταξύ τους και ο Ζιρού έδειχνε στον Αμερικανό πως ακριβώς ήθελε να τον ψάχνει στην περιοχή.

Λίγο αργότερα, ο Πούλισικ έκανε την κίνηση, τη μπαλιά και την καμπύλη και ο Γάλλος σκόραρε.

It was all part of the brief! #CHENOR pic.twitter.com/PMA1YqyaH7

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 14, 2020