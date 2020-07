Κορονοϊός - Premier League: Ενα νέο κρούσμα σε 2.071 τεστ

Μετά από εξετάσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα από την Δευτέρα 6 Ιουλίου έως και την Κυριακή (12/07), διαπιστώθηκε ένα θετικό δείγμα κορονοϊού.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν, 2.071 τεστ σε ποδοσφαιριστές και τεχνικά επιτελεία των ομάδων του αγγλικού πρωταθλήματος κι ένα από αυτά βγήκε θετικό στον Coviid-19. Αυτός ήταν ο 13ος γύρος δοκιμών, στην Premier League και πλέον τα κρούσματα, μετά το restart, έφτασαν τα 20.

Τα τεστ θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, ενώ τα τελευταία θα πραγματοποιηθούν στις 26 Ιουλίου, όταν ολοκληρωθεί δηλαδή και η φετινή σεζόν του πρωταθλήματος.

There was one positive coronavirus result from 2,071 tests in the latest round of Premier League testing.https://t.co/ifRhQoFxTP pic.twitter.com/pqSnDOPN1d

— BBC Sport (@BBCSport) July 14, 2020