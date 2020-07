Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής κλείνει πέντε χρόνια ως «πολίτης» και η αλήθεια είναι ότι τα έχει καταφέρει περίφημα μέχρι στιγμής.

Διανύει την καλύτερη σεζόν του από άποψη σκοραρίσματος, έχοντας ακόμα μερικά ματς μπροστά του, έχει στεφθεί Πρωταθλητής Αγγλίας, έχει πάρει συνολικά εφτά τίτλους, απολαμβάνει το ποδόσφαιρο και τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα και σίγουρα η Σίτι δεν έκανε καθόλου λάθος όταν το 2015 αποφάσισε να τον κάνει δικό της, παίρνοντάς τον από τη Λίβερπουλ.

«Αν εκείνος αξίζει 49 εκατομμύρια τότε εγώ είμαι Aardvark» είχε γράψει ο Πιρς Μόργκαν τότε και ο Στέρλινγκ θυμήθηκε το σχόλιο αυτό, το πόσταρε ξανά στο twitter και έγραψε: «Ακόμα και τώρα είναι πιο αστείο...».

Ο τηλεπαρουσιαστής και οπαδός της Άρσεναλ έδωσε συνέχεια, έβαλε μια φωτογραφία του ζώου όπως το είχε τονίσει και τότε και χαιρέτησε τον Στέρλινγκ, δείχνοντας πως ακόμα και τώρα στηρίζει εκείνη την άποψη που είχε!

now this is even funnier Piers https://t.co/rO7R4VxW4Z

— Raheem Sterling (@sterling7) July 14, 2020