Μπορνμουθ: Τέλος η σεζόν για τον Άκε (vids)

Ο 25χρονος Ολλανδός αμυντικός, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο τραυματίας, μετά από χτύπημα του Τζέιμι Βάρντι, στο ματς με την Λέστερ. Οπως επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Μπόρνμουθ, Στιβ Κουκ τα νέα για τον Νέιθαν Ακε δεν είναι ευχάριστα, καθώς θα χρειαστεί να απουσιάσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Δεν δείχνει καλό. Και με τόσο λίγο χρονικό διάστημα που απομένει για τη σεζόν, είναι πολύ δύσκολο να ξαναπαίξει», τόνισε χαρακτηριστικά.

"It does not look that good"

Ake leaving on crutches with only limited weight bearing. Hoping for the best, didn't see the injury mechanism myself. https://t.co/p6BKmi6L6k

— Dr. Rajpal Brar, DPT (@3cbPerformance) July 12, 2020