Ο Πορτογάλος προπονητής δεν έχει ηττηθεί ποτέ από τους «κανονιέρηδες» σε εντός έδρας παιχνίδι και το πέτυχε ακόμα μια φορά, με τα «σπιρούνια» να κάνουν ανατροπή στο σκορ το απόγευμα της Κυριακής και να φτάνουν στο 2-1 με τα τέρματα των Σον και Αλντερβάιρελντ.

Η Άρσεναλ στάθηκε εξαιρετικά στο παιχνίδι μέχρι ν' αρχίσει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης, τιμωρήθηκε από ένα λάθος στην άμυνα στο πρώτο μέρος και από μια στημένη φάση στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αρτέτα να δηλώνει:

«Νίκησε πάλ ι οΖοσέ... Είναι δύο διαφορετικά στυλ, ξέρει να προπονεί πάρα πολύ καλά. Πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να πάρει τη νίκη. Συγχαρητήρια στην Τότεναμ, πήρε τους βαθμούς και προχωράμε...».

“Mourinho wins again!”

Great show of respect from Mikel Arteta towards Jose Mourinho pic.twitter.com/Gr2zlgYZZ2

