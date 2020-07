«Παρών» μετά από έξι μήνες δήλωσε ο Ντάνιελ Ποντένσε στη Γουλβς και το έκανε με τον πιο εμφατικό τρόπο.

Απέναντι στην Έβερτον, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πήρε φανέλα βασικού για πρώτη φορά σε παιχνίδι Premier League από τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο και συνόδεψε την επιστροφή του στη δράση με το βραβείο του MVP του αγώνα!

Οι Λύκοι επικράτησαν με 3-0 και είχαν τον βραχύσωμο εξτρέμ σε μεγάλα κέφια. Μπορεί να μην σκόραρε για... εκατοστά, μετά την απόκρουση του Πίκφορντ σε δεύτερο χρόνο στη γραμμή, αλλά ο Πορτογάλος συνέβαλε τα μέγιστα στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι τους, έχοντας 4 ολοκληρωμένες ντρίμπλες και 5 επαφές στην περιοχή των Ζαχαρωτών, περισσότερες από κάθε άλλον στο ματς.

Man of the Match, @Wolves’ Daniel Podence

First Premier League start

3 shots, 2 on target

1 chance created

5 touches in opposition box (most in game)

4 dribbles completed (joint-most in game) pic.twitter.com/YCeb7QxkCZ

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 12, 2020