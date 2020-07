Μετά το βραβείο για τον κορυφαίο του πρωταθλήματος τον Φεβρουάριο, μόλις στον πρώτο μήνα παρουσίας του στο αγγλικό ποδόσφαιρο μετά τη μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο Μπρούνο Φερνάντες επέστρεψε μετά την πανδημία και έδειξε ότι... ήταν σαν να μη σταμάτησε ποτέ.

Ο Πορτογάλος χαφ είναι εκπληκτικός, συνεχίζει να κάνει όμορφο το παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων», να σκοράρει, να μοιράζει ασίστ και να ξεχωρίζει στον αγωνιστικό χώρο με τέτοιο τρόπο που του χάρισε το βραβείο για τον κορυφαίο του Ιούνη στην Premier.

Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που κάνει το back-to-back στα βραβεία του μήνα, μετά το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2006, όταν τότε το είχε καταφέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

A dream start

Back-to-back @EASPORTSFIFA Player of the Month wins for @B_Fernandes8#PLAwards pic.twitter.com/eosQdO2nvY

— Premier League (@premierleague) July 10, 2020