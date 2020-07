Μάντσεστερ Σίτι: Τρέλανε τη στατιστική με τις πάσες κόντρα στη Νιούκαστλ! (vid)

Οι «πολίτες» διέσυραν τις «καρακάξες» με το τελικό 5-0, με τον Στιβ Μπρους να μην έχει την παραμικρή απάντηση σε όσα έβλεπε στον αγωνιστικό χώρο από το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα και τους δύο προπονητές να τα λένε παρέα στην άκρη των πάγκων παρακολουθώντας το παιχνίδι του Etihad.

Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να καταγράψει 787 επιτυχημένες πάσες (από τις συνολικά 840) μεταξύ των παικτών της και αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει σημειωθεί ποτέ στην Premier League από την εποχή που άρχισαν να συλλέγουν πληροφορίες για τα παιχνίδια οι μεγάλες εταιρείες στατιστικών!

Manchester City's number of completed passes from last night of 787!

The Highest number in the Premier League since the data began! pic.twitter.com/gk4RXtmuIS

— Football Daily (@footballdaily) July 9, 2020