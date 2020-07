Η Λίβερπουλ πέρασε από την Μπράιτον επικρατώντας 1-3. Και μαντέψτε... και τα τρία γκολ είχαν την υπογραφή του Μοχάμεντ Σαλάχ!

Ο Αιγύπτιος, μ' αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 73 γκολ με την Λίβερπουλ στην Premier League, ενώ σε 104 ματς με την κόκκινη φανέλα έχει συμμετοχή σε 100 τέρματα μιας και έχει μοιράσει και 27 ασίστ!

Είναι ο άνθρωπος γκολ, είναι αυτός που σε σχεδόν κάθε τέρμα των «reds» έχει βάλει το... ποδαράκι του! Μάλιστα έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία της Λίβερπουλ που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό τερμάτων (που έχει εμπλοκή), μετά τους Τζέραρντ (212), Φάουλερ (158), Όουεν (148).

Το... ταξίδι στο σκοράρισμα ξεκίνησε στις 21/8 του 2017 στο 3-3 με την Γουότφορντ, όπου είχε ένα γκολ και μία ασίστ και συνεχίζεται με τεράστια επιτυχία. Και όπως φαίνεται έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του.

Man of the Match, @LFC ’s Mohamed Salah 2 goals (18th & 19th PL goals this season) 8 attempts (his most in a PL game this season) 5 on target 1 assist 2 chances created 12 touches inside opposition box (most in game) pic.twitter.com/fL05y2fw8H

100 - Mo Salah has reached 100 goal involvements for @LFC in the @premierleague (73 goals, 27 assists in 104 apps), becoming just the fourth player to do so for the Reds after Steven Gerrard (212), Robbie Fowler (158) and Michael Own (148). Century. pic.twitter.com/MmXjvn3l8F

— OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020