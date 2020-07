Λίβερπουλ: Τα 250 γκολ έφτασαν οι Σαλάχ, Μανέ και Φιρμίνιο (pic)

Με τον Κλοπ στον πάγκο η Λίβερπουλ έχει δώσει άλλη σημασία στην λέξη επίθεση, καθώς δεν σταματά να σκοράρει σε κάθε ματς. Και απέναντι στην Μπράιτον επικράτησε με 3-1 στην εκτός έδρας αναμέτρηση, με τον Σαλάχ να σκοράρει ακόμα δύο φορές. Με τα δύο αυτά γκολ του Αιγύπτιου η μαγική τριάδα στην επίθεση (μαζί με Μανέ και Φιρμίνιο), έφτασε τα 250 τέρματα.

Από αυτά και μιλάμε πάντα για την εποχή του Γιούργκεν Κλοπ στην Λίβερπουλ, ο Σαλάχ έφτασε τα 94, ο Μανέ ακολουθεί με 79, ενώ ο Φιρμίνιο έχει πανηγυρίσει 77 φορές κάποιο γκολ με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

combined goals in all competitions under Jürgen Klopp!

Salah

Mane

Firmino pic.twitter.com/oQ9nIwPY2e

