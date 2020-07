Η Τσέλσι φόρεσε έξι διαφορετικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν! (pic)

Κόντρα στην Πάλας η Τσέλσι φόρεσε για πρώτη φορά τη δεύτερη φανέλα και πλέον έχει στη φετινή της συλλογή... έξις εμφανίσεις! Μετά και την... πρεμιέρα της νέας, δεύτερης φανέλας της Τσέλσι στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάλας, οι Μπλε έχει πλέον φορέσει έξι διαφορετικές εμφανίσεις! Από την κλασσική μπλε εντός έδρας, οι Μπλε φόρεσαν και τη μαύρη, την μπλε με τις κόκκινες... πινελιές! Η Τσέλσι φόρεσε την επετειακή φανέλα, τη μπλε, αλλά και τη γαλάζια!

Chelsea's sixth different kit of the season pic.twitter.com/EeHADKgctK

— B/R Football (@brfootball) July 7, 2020